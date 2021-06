Paura e fiamme in A16: brucia bisarca, distrutto carico di 10 auto. Code fino ad 1 km nel tratto Grottaminarda-Candela

Sul posto i vigili del fuoco di Deliceto e Bisaccia. Per permettere le operazioni di spegnimento del rogo, bonifica e messa in sicurezza, è stato necessario procedere alla chiusura del tratto autostradale, all'altezza del km 126.8

Paura in A16, dove nel tratto tra Grottaminarda e Candela, in direzione Canosa, è andata a fuoco una bisarca in transito, con l'intero carico (10 autovetture). Accidentali le cause del rogo.

Per permettere le operazioni di spegnimento del rogo, bonifica e messa in sicurezza, è stato necessario procedere alla chiusura del tratto autostradale, all'altezza del km 126.8, dove attualmente si registra 1 km di coda.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, rispettivamente dal distaccamento di Deliceto (che fa capo al comando provinciale di Foggia) e quello di Bisaccia (che risponde al comando di Avellino), con due autobotti.

Insieme agli uomini del 115, anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Grottaminarda, prendere la Statale 90 verso Ariano Irpino, percorrere la Statale 161 e la Statale 655 per poi rientrare in A16 a Candela; percorso inverso per chi è diretto verso Napoli.