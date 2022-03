Incendio lungo i binari a Termoli: sospesa la circolazione dei treni verso la Puglia

Incendio lungo la tratta ferrata a sud di Termoli, sospesa la circolazione dei treni. Il blocco momentaneo ha coinvolto FrecciaRossa di Trenitalia diretto a Lecce e un altro diretto a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, mentre polizia ferroviaria e polizia locale sono impegnati per gli accertamenti del caso. La circolazione è ripresa alle 18.30. Si tratta del secondo stop imposto da fattori esterni nel pomeriggio di oggi, lungo la linea Adriatica. Un altro rallentamento, infatti, si è verificato tra Monopoli e Fasano, per l'investimento di un gregge di pecore. Il fatto è successo intorno alle 16.30 e la circolazione è ripresa non appena sono stati liberati i binari.