Brucia la 'pista' di Borgo Mezzanone: a fuoco una decina di baracche, in fiamme area di 300 mq

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando una decina tra baracche e alloggi di fortuna presenti sulla cosiddetta 'pista', il ghetto di migranti situato a breve distanza dal Cara di Borgo Mezzanone.

Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 13.30: immediato l'intervento degli uomini del presidio dei vigili del fuoco presente nella borgata. In loro supporto sono arrivate anche alcune squadre dal Comando provinciale di Foggia, con l'obiettivo di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza bombole ed altro materiale pericoloso presente nell'area del rogo. L'incendio, ancora in atto su una superficie di circa 300 mq, è sotto controllo. Non risulterebbero, allo stato, feriti nè intossicati.