Vasto incendio sulla 'pista' di Borgo Mezzanone: distrutte una ventina di baracche

Sono almeno una ventina le baracche coinvolte nell'incendio, ancora in atto, divampato questa mattina sulla cosiddetta 'pista', ovvero il ghetto di Borgo Mezzanone che ospita, in media, un migliaio di braccianti africani.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Presidio presente nella borgata; in loro supporto è stata richiamata anche una squadra dal Comando provinciale di Foggia, con il supporto di una autobotte, e altre due dai vicini distaccamenti.

L'incendio dovrebbe essere divampato per cause accidentali, ma sul punto è necessario attendere gli esiti degli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco che, al momento, sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme coinvolgessero altri alloggi di fortuna. Allo stato non risultano feriti nè intossicati. Le attività sono ancora in corso.