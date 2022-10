Brucia la 'pista' di Borgo Mezzanone: incendio distrugge almeno 5 baracche

Ancora fiamme sulla 'pista', il ghetto di migranti situato a breve distanza dal Cara di Borgo Mezzanone: intorno alle 13.30 un incendio ha interessato almeno 5 alloggi di fortuna presenti nell'insediamento abusivo.

Immediato l'intervento degli uomini del presidio dei vigili del fuoco presente nella borgata, con il supporto di un'autobotte da Foggia. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme, già alte, e messo in sicurezza bombole ed altro materiale pericoloso presente nell'area interessata.

Restano da stabilire le cause del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti nè intossicati tra gli ospiti del ghetto: le baracche coinvolte nell'incendio, infatti, erano vuote quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia.