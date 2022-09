Tragedia sfiorata al 'ghetto dei bulgari' di Stornara

Tragedia sfiorata nel cosiddetto 'ghetto dei bulgari', a Stornara, dove un incendio ha interessato due alloggi di fortuna, ovvero una baracca e una roulotte. Il fatto è successo nel corso della notte scorsa: fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco: gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza alcune bombole del gas presenti nell'accampamento. Si tratta, quasi certamente, di un incendio di natura accidentale: un corto circuito o il malfunzionamento di una stufa tra le possibili cause. Non si tratta di un episodio isolato: altri incendi si sono verificato nello stesso sito, nei mesi scorsi; per cause analoghe, nel dicembre scorso persero la vita due fratellini bulgari di 2 e 4 anni (continua a leggere).