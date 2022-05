Incendio al ghetto di Borgo Mezzanone: a fuoco circa 20 baracche

Una ventina di baracche sono andate a fuoco, nella notte, nel ghetto di Borgo Mezzanone, che sorge sulla ex pista dell'aeroporto militare e che registra la presenza di circa 1500 migranti. L'incendio, quasi certamente accidentale, è divampato intorno alle 4 del mattino e potrebbe essere stato causato da un cortocircuito. Necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato il peggio: tempestivo l'intervento degli uomini del presidio del 115 presente nella borgata e situato presso il Centro accoglienza richiedenti asilo, insieme ad una squadra del Comando provinciale di Foggia con autobotte. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono ancora in corso.