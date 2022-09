Incendio in autostrada sulla A16

E' stato riaperto intorno alle 15, sulla autostrada A16, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest precedentemente chiuso a causa del fumo causato da un incendio poco prima delle 14.30, adiacente le pertinenze autostradali in corrispondenza del km 130.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale della direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico.

Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l'uscita a Candela, era stato consigliato di percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada a Cerignola Ovest; percorso inverso per chi diretto verso Napoli.

Aggiornato alle 15.07