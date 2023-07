Cerignola, vasto incendio all'interno di una rivendita auto

Una alta colonna di fumo intorno alle 20 ha allarmato gli abitanti di Cerignola. Un autoparco in via Santuario Madonna di Ripalta, nella periferia del centro ofantino, è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora da accertare. Al momento diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di contenere le fiamme.

Nei pressi del del vasto incendio c'è anche la scuola media Paolillo.