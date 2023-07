Incendio distrugge tutto in un autoparco: fumo e fiamme spaventano la città, rogo spento

Nel tardo pomeriggio di ieri 24 luglio, Cerignola ha avuto paura e ha temuto il peggio quando in zona Cimitero si è alzata una colonna di fumo nera come la pece (qui le immagini video) sviluppatasi dall'interno di un autoparco di via Santuario Madonna di Ripalta di circa 1000 mq, in quel momento interessato da un vasto incendio che ha distrutto praticamente tutto.

Le fiamme, che hanno avvolto tutta l'are nel giro di pochi minuti, hanno 'cannibalizzato' diversi i veicoli, mentre tre squadre dei vigili del fuoco proseguivano nelle operazioni di spegnimento dei vari focolai. Sul posto Polizia, Carabinieri e Polizia Locale hanno gestito una situazione delicata a causa delle proporzioni e della pericolosità dell'incendio.

La situazione più preoccupante è stata quella legata alla forte coltre di fumo ha tutto il quartiere del cimitero. Il sindaco Francesco Bonito aveva consigliato di rimanere a casa ed evitare di creare ingorghi nella zona dell'intervento, oltre a chiudere porte e finestre a causa del denso fumo nero che si sta velocemente propagando.