Due auto in fiamme in 24 ore a Orta Nova

Fiamme nella notte a Orta Nova. Alle 3.30 circa, in via degli Scopari, è andata a fuoco una Renault Clio di un bracciante agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nella zona non ci sono telecamere e il proprietario dell'utilitaria non ha fornito elementi utili alle indagini. La notte prima un'altra auto aveva preso fuoco in via De Gasperi, sempre di proprietà di un bracciante agricolo.

