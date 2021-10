Fiamme altissime sulla Statale 16, vasto incendio in un'autodemolizione alle porte di San Severo: a fuoco un'area di 3mila mq

Fiamme alte e fumo, denso e nero, alle porte di San Severo, dove all'alba di oggi si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'autodemolizione, utilizzata anche come area di stoccaggio di materiale plastico e ferroso, situata lungo la Statale 16.

Il rogo - è stato ricostruito - si è sviluppato intorno alle 5 del mattino, a partire da un cumulo di materiale plastico (perlopiù componentistica di auto, ma anche tubicini utilizzati per l’irrigazione dei campi e cassette in polistirolo) per poi propagarsi alle decine di carcasse di auto presenti nel piazzale.

Nel complesso, è stata interessata dalle fiamme un'area di oltre 3mila mq (sui 6mila totali). Complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio, soprattutto a causa della scarsa visibilità derivante dalla densità del fumo: sul posto è stato necessario l'intervento di cinque squadre di vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Foggia, con supporto di autoscala e carro-schiuma, che dai distaccamenti di San Severo e Lucera.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Allo stato non è chiara la natura del rogo: in fase di bonifica, non sono stati individuati inneschi o tracce di liquido infiammabile, ma non è escluso il dolo.

Richiesto l'intervento dei tecnici dell’Arpa Puglia, che hanno avviato le procedure per il monitoraggio della qualità dell’aria, per valutare le emissioni di diossina. Dai primi rilievi effettuati con le postazioni mobili, il livello delle polveri sottili sembrerebbe essere nei limiti. Qui il video.