Paura a bordo di un autobus, fiamme avvolgono il mezzo della Sita sulla sp 55: spaventato ma illeso l'autista

Per fortuna sta bene ed è rimasto illeso l'autista che questa mattina, nel tratto di strada Macchia-Monte Sant'Angelo, si è ritrovato a vivere una terribile esperienza alla guida di un pullman della Sita che per cause ancora in corso d'accertamento, forse un guasto, ha preso fuoco dopo aver percorso i tornanti sulla sp 55.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è chiaro se a bordo ci fossero o meno dei passeggeri, che in ogni caso sarebbero riusciti a scendere in tempo dal mezzo. I vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri, hanno spento le fiamme.