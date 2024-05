Autobus in fiamme, conducente ha scongiurato una tragedia: "Mezzo già segnalato come pericoloso"

Le segreterie aziendali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Faisa Confail, denunciano il grave incidente avvenuto ieri 16 maggio in via Trinitapoli, quando il bus sociale 335 ha preso fuoco mentre svolgeva la linea 24 sulla strada che conduce al Cara di Borgo Mezzanone. A bordo c’erano anche alcuni passeggeri: solo per un caso fortuito e grazie all’abilità del conducente, l’incidente non ha avuto conseguenze drammatiche.

Tuttavia, la situazione avrebbe potuto facilmente degenerare in una tragedia, con conseguenze irreparabili. "Riteniamo inaccettabile che un autobus adibito al trasporto passeggeri possa presentare tali difetti e che l’azienda non abbia provveduto ad intervenire tempestivamente nonostante le segnalazioni ricevute in precedenza sulla pericolosità del mezzo. In particolare, evidenziamo che il bus in oggetto oltre che essere uno dei più vetusti in circolazione, era già stato segnalato come potenzialmente pericoloso e ricoverato più volte in officina, ma a quanto pare non abbastanza da evitare un tale, gravissimo incidente".

Le sigle sindacali proseguono: "Alla luce di quanto sopra sollecitiamo l’immatricolazione dei nuovi autobus già acquistati,la manutenzione regolare e scrupolosa di tutti i mezzi esistenti, con particolare attenzione a quelli più vetusti e quelli che hanno già subito segnalazioni di problemi, oltre che la predisposizione di un piano di emergenza straordinario per gestire al meglio eventuali problematiche occorse agli autobus".

E concludono sottolineano che avevano già sollecitato l’azienda di mettere al centro dell’attenzione la sicurezza dei passeggeri e degli operatori e di adottare tutte le necessarie misure per prevenire incidenti.