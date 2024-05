Incendio in via Trinitapoli: autobus Ataf distrutto dalle fiamme

Non si sono registrati feriti nel grave incendio avvenuto a Foggia, intorno alle ore 13: un autobus dell'Ataf è andato a fuoco in via Trinitapoli sulla strada che conduce al Cara di Borgo Mezzanone. Le fiamme hanno avvolto il mezzo che è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento del Cara e gli uomini della Polizia di Stato.

Ignote, al momento, le cause dell'incendio.