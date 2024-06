Paura sulla linea 24: autobus dell'Ataf avvolto e distrutto dalle fiamme

Spaventoso incendio all'altezza di Borgo Mezzanone oggi 18 giugno intorno alle 12. L'autobus che collega Foggia alla borgata, ossia la linea 24, numero social 360, ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'arteria. Per fortuna l'autista si è reso immediatamente conto del fumo che fuoriusciva dal motore, si è fermato, ha messo in sicurezza i passeggeri e con un estintore ha provato a spegnere le fiamme. Tuttavia è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Non è la prima volta che un autobus dell'Ataf viene distrutto da un rogo. Sulla stessa linea un episodio analogo era successo un mese fa, in via Trinitapoli.