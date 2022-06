San Severo, paura in A14: a fuoco autoarticolato

Paura in A14, dove un autoarticolato estero, che trasportava mobili componibili e arredi stradali, ha preso fuoco all'altezza di San Severo, mentre viaggiava in direzione Bari. Il fatto è successo intorno alle 10.30: alla vista del fumo e delle fiamme, il conducente è stato costretto ad accostare, scendere dal mezzo e mettersi in salvo.

Immediato l'allarme lanciato ai vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno spento il rogo - quasi certaemnte di natura accidentale - e bonificare la zona. Le fiamme, alimentate dal vento e dal materiale trasportato, si erano estese anche alla vicina cunetta autostradale. Sul posto, per gli accertamenti del caso, gli uomini della polizia autostradale e i tecnici di Autostrade. Paura ma nessuna grave conseguenza fisica per l'autostrasportatore. Rallentamenti ma nessun blocco alla viabilità autostradale.