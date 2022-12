Fiamme nella notte a Vieste: a fuoco auto in piazza Giovanni XXIII

Fiamme nella notte, a Vieste, dove una utilitaria è andata distrutta in un incendio avvenuto nei pressi di piazza Giovanni XXIII, nella cittadina garganica. Sul posto è stato necessario l'intervento degli uomini della protezione civile 'Pegaso' e dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, evitando che le fiamme creassero danni collaterali ad altre vetture o alle abitazioni vicine. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non si esclude la matrice dolosa dell'accaduto.