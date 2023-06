Incendiata l'auto del vicesindaco di Carapelle: "A pochi metri dormiva mio figlio"

Gravissimo episodio questa notte a Carapelle. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco, l'auto del vicesindaco di Carapelle, Ulderico Spinapolice, è stata distrutta da un incendio, appiccato nel cortile dell'abitazione, dove l'auto era parcheggiata.

"Al supereroe, al coraggioso, all'uomo buono che ha causato tutto questo, voglio solo dirgli una cosa: a pochi metri dalla macchina dorme mio figlio, al piano superiore vive una famiglia di persone perbene. Non ti odio e non ti porto rancore per un solo motivo. Non sarò io a giudicarti. Un giorno ci presenteremo davanti a chi giudicherà che uomini siamo stati in questa vita".