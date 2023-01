La sveglia dei carabinieri alle 6.30: "La sua auto è stata distrutta dalle fiamme"

Via Salomone · Centro - Piazza Giordano

Salve FoggiaToday, ieri mattina intorno alle 6.30 siamo stati svegliati dai carabinieri per avvisarci che la nostra Smart Forfour era stata data alle fiamme in via Salomone.

I vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulle cause che hanno provocato il rogo, il rapporto dell'intervento sarà disponibile fra qualche giorno.

L'auto distrutta dall'incendio era parcheggiata a un centinaio di metri dalla nostra abitazione