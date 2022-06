Incendio a Foggia: auto avvolta dalle fiamme, a fuoco anche gli alberi

Una Lancia Y, ieri sera, è stata avvolta dalle fiamme nella pineta tra via Ciano e Via Faccolli, a due passi dall'Iconavetere.

Intorno alle 23 di ieri sera, per cause ancora d'accertare, una Lancia Y ha preso fuoco nella pineta tra via Ciano e Via Faccolli a Foggia. Il lavoro dei vigili del fuoco accorsi sul posto, si è reso complicato per la presenza degli alberi, alcuni dei quali hanno preso fuoco. Sarà la polizia a stabilire se l'incendio sia stato di natura dolosa o accidentale.