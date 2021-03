VIDEO - Altra auto in fiamme a Foggia: le immagini dell'incendio in via Bisceglia

Un'altra auto incendiata in città, questa volta è accaduto in via Michele Bisceglia in prossimità di alcuni cassonetti dell'immondizia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. E' il secondo episodio in due giorni dopo quello di ieri di via Napoli