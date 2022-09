Maxi incendio in via Arpi: fiamme distruggono quattro auto

Sono ancora da accertare le cause del maxi incendio auto avvenuto la scorsa notte, in via Arpi, a Foggia. Il rogo è avvenuto in pieno centro storico, di fronte a piazza Federico II. Quattro le auto coinvolte, tutte distrutte; una quinta, invece, ha riportato danni più contenuti nella parte posteriore.

Le fiamme, stando ai primi accertamenti, sarebbero partite da un Suv parcheggiato in strada, forse a causa di un cortocircuito. In breve tempo, le fiamme si sarebbero propagate alle auto vicine, distruggendole.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, mentre alle forze dell'ordine spetterà il compito di fare luce sull'accaduto.