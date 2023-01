Notte di fuoco in Capitanata: incendiate auto, indagano i carabinieri

Tre auto sono andate in fiamme, ed altre due sono rimaste danneggiate, nei roghi divampati nella notte a Torremaggiore, San Nicandro Garganico e Manfredonia.

Il primo episodio è avvenuto intorno a mezzanotte, in via Pasubio, a Torremaggiore. A bruciare è stata una Kia Sportage parcheggiata in strada; le fiamme sono state sedate dai vigili del fuoco, mentre gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri.

Poco dopo, sempre in via Pasubio, ma a Manfredonia, è andata a fuoco una Fiat 500: le fiamme sono divampate dalla parte posteriore del mezzo e non si esclude la matrice dolosa del gesto.

Ancora, a San Nicandro Garganico, le fiamme hanno avvolto un Fiat Doblò, in uso ad un artigiano del posto, parcheggiato in via Socrate. L'incendio ha coinvolto anche altre due autovetture parcheggiate nei pressi del monovolume, nonchè la facciata della vicina abitazione, annerita dai fumi sprigionati nel rogo.

Anche in questo caso è stato necessario l'ìntervento dei vigili del fuoco per sedare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Tutti e tre i casi sono al vaglio dei carabinieri che, con le rispettive diramazioni sul territorio, hanno avviato le indagini del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.