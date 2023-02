Paura a Manfredonia: a fuoco auto lungo la Provinciale 141

Paura ieri sera, a Manfredonia, dove - per cause ancora in corso di accertamento - un'auto ha preso fuoco mentre procedeva lungo la Provinciale 141. Il fatto è successo intorno alle 22.30, all'altezza del km 4, prima del ponte torrente Candelaro. Sul posto, è intervenuta una pattuglia di servizio Civilis - Ispettori Ambientali Territoriali e quella del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area.