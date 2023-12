Auto distrutta dalle fiamme a San Severo: “Gesti di vigliaccheria, non mi arrendo"

“Con questo altro gesto pensate forse che io mi arrenda, che non dorma più la notte?”. A pronunciare queste parole, mentre gira un video pubblicato sui social, è un imprenditore di San Severo che si occupa di servizi finanziari.

Mostra la sua auto distrutta dalle fiamme. Reputa, evidentemente, che l’incendio sia di natura dolosa.

“Gesti di vigliaccheria, di falliti, di persone che non sanno neanche cos’è il valore della vita e del rispetto. Complimenti, io vi auguro sempre buon Natale, però sappiate che non mi arrendo mai – afferma mostrando le condizioni dell’auto - Sempre più forti e determinati di prima, la vita vince sempre su queste vigliaccate. Che questo sia un esempio per tutti, che la vita è bella anche quando succedono queste cose”.