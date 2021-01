Auto a fuoco finisce su un marciapiede, fiamme e guasto al freno a mano: l'incendio nella notte a San Nicandro

Sono affidate ai carabinieri di San Nicandro Garganico e del nucleo radiomobile di San Severo, le indagini dell'incendio di una Fiat Seicento avvenuto la scorsa notte in via Madonna del Carmine, dove era parcheggiata.,

L'auto sarebbe finita successivamente su un marciapiede di via Adriatico, probabilmente per via di un guasto al freno a mano dovuto al rogo.

Sul posto i vigili del fuoco di San Severo e i volontari dell'Avers Protezione Civile. Potrebbero tornare utili alle indagini le immagini del sistema di videosorveglianza.

FOTO SANNICANDRO.ORG