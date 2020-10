Imprenditore dell'Antica Cantina di nuovo nel mirino: incendiata la Jaguar del presidente a un anno dal grave episodio

C'è anche la Jaguar del presidente di 'Antica Cantina' nell'elenco delle auto andate a fuoco nella notte in Capitanata. Tre diversi episodi registrati in altrettanti comuni, ora tutti all'attenzione dei carabinieri.

A bruciare, intorno alla mezzanotte e mezza, è stata la Jaguar XF del presidente dell'azienda che esattamente un anno fa subì un gravissimo atto intimidatorio, quando ignoti aprirono i bocchettoni dei silos e sversarono oltre 20mila ettolitri di vino nei campi, causando un danno stimato di circa un milione di euro.

L'auto è andata distrutta nel rogo. I vigili del fuoco intervenuti non hanno rilevato tracce evidenti di dolo o inneschi, ma i militari non hanno dubbi sulla natura dolosa del gesto.

Sempre nel corso della notte, altri due incendi auto sono stati registrati a Manfredonia e a San Giovanni Rotondo. Nel primo caso è andata a fuoco la 'Punto' di un pensionato del posto, incensurato.

Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore del mezzo, danneggiando un altro veicolo parcheggiato poco distante. Infine, nella tarda serata di ieri, in via Tosto, a San Giovanni Rotondo, è andata a fuoco un'altra 'Punto', di proprietà di un bracciante del posto.

Anche per questi due casi è stato necessario l'intervento di una squadra del 115, per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Al vaglio dei carabinieri la presenza di telecamere utili in zona.