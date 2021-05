Fiamme distruggono la Renault di un poliziotto: grave intimidazione a Cerignola

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre le indagini sull'accaduto sono affidate alla polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona

Brucia l'auto di un poliziotto: grave intimidazione a Cerignola, dove nel mirino dei malviventi è finita la Renault di un agente in servizio al commissariato ofantino.

Il fatto è successo nel corso della scorsa notte, in via Monte Bianco: le fiamme, verosimilmente di natura dolosa, hanno avvolto il mezzo, distruggendolo. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre le indagini sull'accaduto sono affidate alla polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.