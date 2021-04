"Amo tanto la mia città ma molto spesso non basta per accettare tanta inciviltà"

Sta facendo il giro del web il commento della proprietaria dell'auto coinvolta nel tardo pomeriggio di ieri nell'incendio divampato all'interno di due cassonetti all'angolo tra via Delli Carri e piazza Giordano (le immagini video).

La testimonianza, diventata virale, rende bene l'idea di quanto l'amore per la propria città, seppur viscerale, in una frazione di secondo possa frantumarsi contro il muro dell'inciviltà.

"Improvvisamente mentre stai per chiudere il tuo studio e finire la tua giornata di lavoro. Senti delle urla assurde provenire dalla strada, ti affacci alla finestra e vedi la tua macchina disintegrata in fiamme".

L'incendio dei cassonetti - per quale stupido motivo ancora non è chiaro - è costata un'auto alla vittima, che sottolinea, come il danno non sia solo economico ma soprattutto morale: "Amo tanto la mia città, ma molto spesso questo non basta per accettare tanta inciviltà!"