Foggia, incendiata l'auto del caposervizio del personale di Amiu: "Non ci lasceremo intimidire"

Nei giorni scorsi, il caposervizio del personale dell’unità operativa di Foggia di Amiu Puglia, Nicoletta Crincoli, è stata vittima di un vile atto intimidatorio.

La sua auto, infatti, è stata completamente distrutta da un incendio. Un episodio davanti al quale l’azienda ha deciso di reagire immediatamente, manifestando piena solidarietà alla funzionaria e ribadendo il proprio totale impegno verso la città di Foggia.

"Questo terribile episodio ci lascia senza parole", denuncia in una nota Amiu Puglia. "Si tratta di un gesto ignobile, sul quale siamo certi che gli inquirenti faranno piena luce. Non sappiamo, allo stato, se tale gesto sia riconducibile all’attività che la dottoressa Crincoli svolge presso Amiu Puglia. Da parte nostra c’è la massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine alle quali confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare. Alla dottoressa Crincoli, funzionaria dalla grande professionalità, fortemente impegnata in azienda, che a poche ore dall’incendio era al proprio posto di lavoro con il consueto senso del dovere, va la piena solidarietà di Amiu Puglia spa. Non ci lasceremo intimorire da azioni così vigliacche e vergognose che comunque ci restituiscono anche la certezza di aver ormai intrapreso la strada giusta per la riorganizzazione e l’efficientamento dei servizi dell’Azienda, nel segno della legalità", conclude.