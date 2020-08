Incendi d’auto a go go in provincia di Foggia: a Monte fiamme all'imbrunire, ad Apricena nel mirino famiglia

Fiamme ieri sera, poco prima delle 21 a Monte Sant’Angelo. A bruciare l'auto di un barista. Più tardi, poco prima delle 3, è stata incendiata un'altra auto in viale I Maggio a Trinitapoli, nella Bat. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri, non ci sono telecamere e i vigli del fuoco non hanno trovato tracce utili alle indagini.

All’alba di ieri, intorno alle 5.30, altre due auto erano state incendiate ad Apricena, in via Thaon De Revel. Erano andate a fuoco - un'Audi A3 e una Volkswagen Passat, di proprietà dello stesso nucleo familare. L'incendio sarebbe doloso, indagano i carabinieri.