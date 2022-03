Auto di un incensurato avvolta dalle fiamme: danneggiato dall'incendio il veicolo parcheggiato vicino

Fiamme nella notte, a Lucera, dove un incendio ha distrutto un?auto e ha danneggiato un secondo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Il fatto è successo intorno all?una della scorsa notte.

Per cause ancora da accertare le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto parcheggiata in strada, di proprietà di un incensurato del posto che lavora nel settore della vendita auto; il rogo si è poi propagato fino a raggiungere il veicolo attiguo.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non hanno riscontrato tracce evidenti di dolo. L?accaduto è all?attenzione dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.