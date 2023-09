A fuoco l'auto di un ispettore di polizia locale

A pochi giorni dal quarto atto intimidatorio compiuto nei confronti di un agente di polizia di Orta Nova in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Foggia - nei confronti del quale nei giorni scorsi hanno fatto esplodere un ordigno davanti al cancello della propria abitazione - la scorsa notte è andata a fuoco la Peugeot 207 di un ispettore della polizia locale di Stornara, a pochi metri dall'appartamento della vittima, la cui facciata è stata lambita dalle fiamme.

Non ci sarebbe alcun dubbio sulla natura dell'incendio, quasi certamente doloso. Sul grave episodio indagano i carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona. I vigili del fuoco hanno bonificato l'area. Non c'è pace, quindi, nell'area dei 'Cinque Reali Siti'.