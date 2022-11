Incendiata l'auto di un ispettore di polizia locale: danni a un'abitazione e a un veicolo in sosta

"Stamattina ho appreso di un episodio incendiario avvenuto alle cinque del mattino nella nostra città.Stavolta ai danni della macchina dell’ispettore superiore della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo Gino Sabatelli, il cui incendio ha coinvolto un'altra vettura oltre che parte di un'abitazione in via Crisetti. I danni sarebbero potuti essere ancora più gravi, e coinvolgere anche persone, poiché lo scoppio è avvenuto nei pressi di un contatore del gas" è la denuncia social del sindaco Michele Crisetti.

"L’impegno costante della Polizia Locale che, nonostante le difficoltà di ogni giorno, continua ad operare senza sosta non può essere bersaglio di azioni vili e criminali da parte di gente senza scrupoli. È assurdo pensare che nel 2022 la nostra terra possa ancora una volta essere scenario di questi crimini. Il nostro impegno per garantire la legalità prosegue e proseguirà sempre e comunque, senza arretrare di un passo. Tutta la solidarietà mia personale e dell’amministrazione comunale a Gino e ai cittadini coinvolti in questo fatto criminoso".