Fiamme in via San Severo: a fuoco la 'Punto' di una guardia giurata

Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio auto registrato nella tarda serata di ieri, in via San Severo, a Foggia. Il fatto è successo poco dopo le 22.30, quando le fiamme hanno interessato la parte anteriore di una Fiat Punto parcheggiata in strada.

L'auto è di proprietà di una guardia giurata. Sul posto, è stato necessariro l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri che hanno recuperato tracce di 'diavolina' a chiara firma della matrice dolosa del gesto. La zona non è dotata di telecamere; la vittima ha riferito ai militari di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. Indagini in corso.