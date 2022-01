Fiamme a Monte Sant'Angelo: incendio distrugge l'auto dell'assessore Rignanese

Un incendio ha distrutto, nella notte, l’auto di Generoso Rignanese, assessore comunale a Monte Sant’Angelo, con deleghe al Bilancio e alle Attività produttive ed esponente del Partito Democratico. Il fatto è successo intorno alle 2, quando - per cause da accertare - l’auto del consigliere provinciale, che era parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, è stata avvolta dalle fiamme e distrutta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. Da accertare la natura dell'episodio: l’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.