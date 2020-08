Fiamme nella notte in via Molfetta: a fuoco l'auto di un operaio

Ancora una auto incendiata a Foggia. È accaduto la scorsa notte in via Molfetta, dove intorno alle 3.50 è andata a fuoco una Alfa 147 di proprietà di un operaio 34enne incensurato. L'auto era parcheggiata sotto casa del proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per i rilievi. Non è stato rinvenuto nulla che possa far alimentare l'ipotesi del dolo. Interrogato dai militari, l'uomo ha dichiarato di non aver avuto dissidi né liti con alcuno. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza presente in zona potranno chiarire le esatte dinamiche dell'accaduto.