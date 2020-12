Incendio la scorsa notte a Foggia, dove in via Castiglione è andata a fuoco una Citroen C4 parcheggiata in strada.

Le fiamme, verosimilmente di natura dolosa, hanno distrutto il mezzo, di proprietà di un incensurato del posto.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona; sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.