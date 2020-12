Auto in fiamme nella sera di Natale a Foggia. Una Ford Kuga è andata a fuoco all'interno di un cortile in via Pellegrino Graziani, di fronte alla chiesa in piazza San Pio X. È accaduto alle 22 circa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e una volante della polizia. Sono in corso inagini per accertare l'eventuale natura dolosa. Il proprietario della vettura è un incensurato.