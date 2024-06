Fiamme in Corso del Mezzogiorno: distrutta l'auto del capo settore autoparco-officina di Amiu

Questa mattina 5 giugno, in Corso del Mezzogiorno, è stata data alle fiamme l’auto del capo settore autoparco-officina di Amiu Puglia, parcheggiata in un’area adiacente alla sede dell'azienda che in città gestisce il servizio di raccolta rifiuti. La Citroen C3 Picasso bianca è stata avvolta dalle fiamme e distrutta in poco tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso le indagini per risalire agli autori dell'atto incendiario.

“Amiu Puglia, nello stigmatizzare il grave episodio, esprime la più sentita solidarietà a Pio Mancini, funzionario dotato di grande senso di responsabilità, impegnato nell’implementazione delle attività finalizzate all’efficientamento dell’autoparco aziendale. L’azienda, nel rimarcare con fermezza che l’operato di Amiu Puglia continuerà a essere incentrato nel prioritario rispetto dei principi di legalità e trasparenza, confida nel laborioso lavoro delle forze dell’ordine, che sapranno fare chiarezza sull’accaduto”.

Un episodio analogo era avvenuto nel febbraio 2023: in quella circostanza era toccato al caposervizio del personale dell’unità operativa dell'azienda, Nicoletta Crincoli. La sua auto, infatti, era stata completamente distrutta da un incendio.

Il 6 aprile, invece, un dipendente di Amiu Puglia era stato vittima di una rapina con furto di un mezzo aziendale, mentre era al lavoro nei pressi dei portici della Stazione.