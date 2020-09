Ancora fiamme nella notte: bruciano le auto di due braccianti

Ancora incendi di auto in provincia. Ben tre quelli avvenuti la scorsa notte. Il primo a Cerignola, dove in via Biella è andata a fuoco una Ford Focus, di proprietà di un bracciante agricolo 52enne incensurato. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli uomini del 115 non hanno rinvenuto alcuna traccia che possa avvalorare l'ipotesi del dolo. Nessuna telecamera è presente in zona.

È quasi certamente di origine dolosa, invece, il doppio incendio avvenuto a San Ferdinando di Puglia, in via Villa Glori, dove sono andate a fuoco due auto, una Focus e una Fiat Croma, entrambe di proprietà di un bracciante agricolo di 47 anni. I vigili del fuoco non hanno rinvenuto alcun innesco; difficile ipotizzare che si sia trattata di una semplice coincidenza, anche se, interrogato dai carabinieri, la vittima non ha saputo fornire indicazioni utili. I militari potrebbero saperne di più analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.