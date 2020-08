Auto di una donna distrutta da un incendio a Carpino, fiamme danneggiano la parete di un'abitazione

Ennesima auto in fiamme in provincia di Foggia. La notte scorsa una utilitaria di proprietà di una donna è andata a fuoco in via Aldo Moro a Carpino. L'auto è stata completamente distrutta dal rogo, mentre l'incendio ha annertio la parete esterna di un'abitazione. I vigili del fuoco intervenuti sul posto non hanno trovato tracce utili alle indagini, Anche la proprietaria del mezzo non avrebbe fornito elementi di nessun genere. Indagano i carabinieri, non si esclude la matrice dolosa.

