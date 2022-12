"Attacco di una violenza inaudita" ai carabinieri forestali sul Gargano: "É attentato alle istituzioni"

"Un attacco di una violenza inaudita che siamo certi non fermerà il lavoro delle forze impegnate nel perseguimento dell’affermazione della legalità e nel contrasto agli interessi illegittimi che attanagliano il Gargano". Commenta così, il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, il grave incendio che la scorsa notte ha distrutto due mezzi dei carabinieri forestali di Peschici.

L’Ente esprime solidarietà all’Arma dei Carabinieri e "supporterà ai massimi livelli il presidio dei carabinieri in ogni azione possibile e utile ad aumentare le unità di controllo del territorio non solo per la tutela dei cittadini ma anche delle forze dell’ordine che, con spirito di abnegazione e di servizio, sono sempre più esposte in prima linea. Questi atti intimidatori non ci fermeranno dal supportare con la massima attenzione possibile il prezioso operato delle forze dell’ordine”, conclude Pazienza.

Questo il commento del presidente della Provincia, Nicola Gatta: “Al sindaco Franco Tavaglione e a tutta la comunità di Peschici, oltre che al Comandante di Stazione Giuseppe Quitadamo, rivolgo la mia solidarietà e la mia vicinanza, personali ed istituzionali, per l’incendio che ha interessato due mezzi presenti nel cortile dei Carabinieri Forestali. Un atto gravissimo ed inquietante, sul quale sono certo che Forze dell’Ordine e Magistratura sapranno far luce e punire severamente i suoi autori. Se dovesse essere confermata la natura dolosa dell’episodio, significherebbe che evidentemente qualcuno è infastidito dall’attività svolta dal Corpo della Forestale dell’Arma dei Carabinieri nel nostro Gargano, in particolare in un’area come quella di Peschici, nel passato purtroppo teatro di incendi di natura dolosa che hanno sottratto al territorio in modo criminale migliaia di ettari di bosco. Gesti del genere, tuttavia, non potranno in nessun modo fermare l’impegno delle istituzioni né quello delle Forze dell’Ordine a tutela del nostro meraviglioso patrimonio naturalistico, una delle più importanti e preziose ricchezze della Capitanata”.

Preoccupati e indignati per l'accaduto anche portavoce e gli attivisti M5S di Capitanata: "Ieri sera si è consumato un fatto gravissimo. Un attentato alle Istituzioni e ai presidi di legalità", si legge nella nota stampa. "Se sarà confermata la natura dolosa dell’episodio si tratta di un evento che non colpisce soltanto l'Arma, ma un intero territorio. E dimostrerebbe l’insofferenza di qualcuno ai controlli e alle attività costanti dei Carabinieri Forestali sul territorio. Ma costoro che costituiscono una infinitesimale parte della nostra Comunità devono sapere che non l’avranno vinta e che saremo sempre al fianco delle vittime.

Peschici e il Gargano nel 2007 e in diverse altre occasioni sono stati teatro di incendi dolosi di migliaia di ettari di bosco, che coinvolsero anche i centri abitati e costarono vite. Distruggere i mezzi delle forze dell'ordine significa mettere a repentaglio le vite umane di un intero territorio, già troppe volte bistrattato. Noi attivisti e portavoce del MoVimento 5 Stelle di Capitanata non possiamo tollerare questi gravissimi episodi, che condanniamo fermamente. Nella speranza e nell'attesa che si faccia giustizia e che vengano scoperti i responsabili, giunga al sindaco di Peschici Franco Tavaglione e a tutto il Corpo dei Carabinieri Forestali, in particolare al Comandante di Stazione, Giuseppe Quitadamo, la nostra vicinanza e solidarietà.

La risposta a questi vili atti deve giungere dallo Stato nella sua interezza e compattezza e dall'intero territorio a livello politico, istituzionale e civile e il M5S farà sempre il possibile affinché questo avvenga. Chiederemo quindi a tutti i livelli che la risposta a tale grave gesto sia più ferma e decisa possibile. Chiederemo di intervenire ai Ministri competenti ed insisteremo nelle attività già in corso per il potenziamento delle forze di polizia del nostro territorio e dei presidi di legalità della geografia giudiziaria".

"Profonda indignazione" anche da Daniele Cusmai della Lega: "In attesa che tutte le dinamiche vengano accertate unitamente alla natura dell’atto, su cui auspichiamo si possa fare chiarezza quanto prima, esprimiamo la nostra solidarietà al corpo, a tutti coloro che indossano una divisa in questa complicata porzione di territorio, alla comunità garganica e al primo cittadino. Se accertata la natura dolosa, si tratterebbe di atto infame. Abbiamo già informato il nostro Ministro agli Interni, che ha preannunciato sarà a Foggia quanto prima. La legalità è principio cardine della nostra azione. Noi, e la comunità di Capitanata, non ci arrendiamo a credere che le cose possano cambiare".

“In attesa di avere informazioni più definite sulle cause dell’incendio, se dovesse essere confermata la natura dolosa sarebbe un fatto estremamente grave e che deve immediatamente trovare una dura risposta da parte della giustizia”, aggiunge il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, esprimendo disponibilità e vicinanza alla comunità peschiciana. “Sono a disposizione del sindaco di Peschici Tavaglione e delle istituzioni che operano sul territorio garganico per offrire qualunque tipo di sostegno, anche come componente della commissione regionale sulla Criminalità”, conclude.

"L'incendio dei due mezzi nel cortile della Caserma rappresenta un episodio gravissimo: gli uomini dello Stato non possono essere lasciati soli. - commenta il deputato di Fratelli d'Italia - La terra di Capitanata, meravigliosa e vastissima provincia, e in particolare il Gargano, soffrono una logistica che spesso ne ha sacrificato lo sviluppo e che, troppo spesso fanno sentire 'isolati' i cittadini. E' importantissimo per il Governo Meloni occuparsi del Sud, così come l'enorme attenzione sulla Sicurezza e la Legalità. Personalmente sto mettendo in campo anche proposte per il riordino della geografia giudiziaria. Verificato il dolo di questo terribile attentato, si devono mettere in campo tutte le risposte efficaci possibili, sia immediate sia strategiche, per riportare la Capitanata alla sua centralità, costruendo possibilità occupazionali e rafforzando seriamente i presidi delle Forze dell'Ordine".

Solidarietà è stata espressa anche dal presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco: “L’Ansi è vicina ai Carabinieri Forestali e al collega Giuseppe Quitadamo comandante della locale stazione. Il vile attentato incendiario di ieri sera non deve rimanere impunito. Siamo al fianco dei colleghi che operano validamente sul territorio in difesa dell’ambiente e della salute pubblica tutti quelli che credono nella legalità devono fare fronte comune per isolare i criminali che tentano, inutilmente, di intimorire le donne e gli uomini delle Forze di Polizia".