Un'auto ridotta ad uno scheletro: le fiamme che impongono allo Stato di puntare tutto contro la 'Quarta Mafia'

Un'auto ridotta ad uno scheletro, i segni della violenza della criminalità, il rogo che riaccende il timore che i deliquenti tentino di ritornare a dettar legge a Monte Sant'Angelo, dove in più di una occasione, le minacce di morte, gli atti vandalici e le fiamme, hanno messo a dura prova la resistenza e il coraggio degli amministratori locali, sindaco e assessori.

Il gravissimo episodio di cui è rimasto vittima l'assessore al Bilancio e allo Sviluppo Economico - nonché consigliere provinciale ed esponente di spicco del Partito Democratico di Capitanata - impone alla 'Squadra Stato' di non abbassare minimamente la guardia. Anzi, di puntare tutto o quasi, su ogni forma di contrasto alla 'Quarta Mafia'.

Il territorio ne ha fortemente bisogno in termini di presidi giudiziari e di organici delle forze dell'ordine, troppo pochi nella terza provincia più grande d'Italia per estensione, dove c'è un solo tribunale, quello di Foggia, e 13mila processi in fase dibattimentale. Dove la criminalità ha alzato nuovamente il tiro, continua a infiltrarsi nelle amministrazioni pubbliche e non smette di tentare di piegare, con la forza del ricatto, gli sforzi e i sacrifici di una vita di commercianti e imprenditori.

Paolo Campo - Quello in foto è lo scheletro dell'auto di Generoso Rignanese, assessore comunale di Monte Sant'Angelo e compagno del Partito Democratico, da anni impegnato a risollevare le sorti della sua comunità insieme al sindaco Pierpaolo d'Arienzo, agli assessori e consiglieri comunali che governano la città, alle donne e agli uomini decisi a vivere onestamente e laboriosamente. Questi e, purtroppo, altri sono i rischi che si corrono dalle nostre parti ad applicarsi alla gestione dei beni pubblici seguendo le leggi e facendole rispettare. Avere fiducia che sia utile il sacrificio di Generoso - della sua famiglia e di tanti altri e tante altre famiglie - è oggi più difficile di ieri; eppure non possiamo arretrare e cedere il passo a chi minaccia e delinque, dobbiamo continuare ad impegnarci e chiedere allo Stato ancor più impegno nella lotta all'aggressione criminale.

Francesco Miglio - “E’ un n vile atto intimidatorio che costituisce un ulteriore segno della guerra che è in corso contro lo Stato, contro le istituzioni, contro la comunità del nostro territorio. E’ una guerra che ci vede tutti sul fronte in difesa della legalità e della libertà di tutti i cittadini di questa terra, una provincia che merita il massimo delle attenzioni da parte delle istituzioni centrali. Dobbiamo continuare ad avere fiducia nello Stato, nella certezza che la criminalità sarà sconfitta, anche grazie alla collaborazione di ciascuno di noi. A nome della civica amministrazione di San Severo, nonché a titolo personale, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza nei confronti di Generoso Rignanese, meritevole della nostra stima e della nostra amicizia.”

Giorgio Lovecchio - “Il paese garganico è nel terrore, visto che sono atti che si ripetono, che era accaduto al sindaco Pierpaolo D'Arienzo e che il paese è da tempo sotto scacco della mafia. Condanno questo ennesimo gesto e continuo a dire che non bisogna piegarsi alla malavita, rimanere sulla strada che stiamo percorrendo dal nostro insediamento e ribadire la richiesta che la Capitanata sia sempre presente nell'agenda politica del nostro Governo. Uomini, mezzi, sindaci non lasciati soli, è questo che serve. Abbiamo smosso le acque in questi anni e soprattutto negli ultimi giorni, la battaglia è lunga ma va combattuta tutti insieme. E noi non abbiamo alcuna intenzione di mollare".

Nicola Gatta - “Esprimo vicinanza e solidarietà, a nome mio personale e dell’ente che rappresento, al consigliere provinciale, Generoso Rignanese vittima nella notte di un vile attentato a Monte Sant’Angelo. Gli amministratori locali sono in prima linea per difendere la legalità a tutela della collettività, vanno sostenuti e protetti. Mai come in questo momento siamo chiamati tutti a rinforzare l’importante azione messa in campo dalla ministra Lamorgese, dal prefetto Esposito e dalla ‘Squadra Stato’ è posta a salvaguardia della tutela che interessa il territorio dauno. Uniti e compatti per difendere la legalità per perseguire senza indugio qualsiasi forma di violenza”.

Pd di Manfredonia - "Siamo soli. È questa la triste realtà. A queste latitudini lo Stato non esiste e fare l'amministratore significa rinunciare alla propria vita serena per iniziarne una piena di preoccupazioni e pericoli. Anche oggi, l'alba con il sorgere del sole che illumina le nostre splendide coste, si è portata via una notte di fuoco. A Monte Sant'Angelo si è consumato l'ennesimo atto criminale e vigliacco ai danni di un giovane amministratore del Partito Democratico. A Generoso Rignanese, all'amico, al compagno impegnato in un lavoro di risanamento e legalità vogliamo fare sentire il nostro affetto e al tempo stesso la nostra rabbia. La comunità che ci onoriamo di rappresentare e di cui fa parte Generoso non si piegherà di fronte all'ennesimo atto di Mafia che prova con la violenza e le intimidazioni ad silenziare ogni forma di buona politica. Forza Generoso, forza Monte Sant'Angelo, Manfredonia non vi lascerà a combattere da soli".

Michele Crisetti - “Ancora una volta si tenta di schiacciare la legalità, l’onestà e il lavoro degli amministratori locali. Come dimenticare cosa successe al collega Pierpaolo D’Arienzo solo qualche mese fa? Vedendo questa foto è impossibile che non salgano ancora rabbia e indignazione. Generoso Rignanese, tutta la mia solidarietà e vicinanza e quella della comunità di San Giovanni Rotondo”.

Matteo Vocale - "Dalla parte di Generoso Rignanese, assessore di Monte Sant'Angelo e consigliere provinciale, e amico caro. Non di può continuare a governare, in questa bistrattata provincia, facendo i conti con questi atti vili. La città di San Nicandro è dalla parte degli onesti!".

Giuseppe Pitta - "Questo ennesimo episodio non deve far arretrare nemmeno di un centimetro e con forza si deve proseguire nella lotta contro la criminalità organizzata. A Roma devono capire che è il momento di far sentire forte la reazione dello Stato e di non lasciare soli questi difficili territori. Generoso sono orgoglioso di essere tuo amico e resterò al tuo fianco. Un forte abbraccio da tutta la comunità lucerina".

Leonardo Cavalieri - "L’Amministrazione Comunale di Troia e tutta la comunità troiana è vicina al consigliere provinciale e assessore del Comune di Monte Sant’Angelo, Generoso Rignanese, vittima di un attentato che ha distrutto la sua auto. Difficile vivere ed amministrare quando si è costantemente sotto minaccia, ma a questa terra servono uomini con altissimo senso dello Stato e della politica, esattamente come te, Generoso".

Michele Bisceglia - "No. Non va bene. Non va bene per niente. Quali garanzie abbiamo noi amministratori locali? In trincea dalla mattina alla sera senza alcuna tutela. Anzi! E questo ennesimo atto criminale a scapito del caro amico Generoso Rignanese ne è la riprova. Noi che crediamo nello Stato, noi che ogni giorno cerchiamo, con tanta umiltà, di onorare il ruolo istituzionale che rivestiamo diciamo basta a questo scempio. Noi che crediamo nello Stato chiediamo che lo Stato ci sia vicino. Davvero. Generoso, amico mio, ti giunga la vicinanza e la solidarietà dell'intera Comunità di Mattinata"