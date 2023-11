Calcio Foggia 1920: a fuoco l'auto del capitano Garattoni

Sono in corso le indagini della Questura sull'incendio dell'auto del capitano del Foggia Alessandro Garattoni. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, a poche ore dalla gara contro la Juve Stabia di ieri sera, finita 0-0 e giocata per intero dal numero 2 rossonero. Al momento, non si conoscono i dettagli sull'accaduto. Le indagini serviranno a capire la natura dell'incendio. Non si esclude nessuna ipotesi, né quella di un cortocircuito né quella del dolo.