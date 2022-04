A fuoco l'auto di un agricoltore

Incendio auto, ieri sera, a Torremaggiore, dove è andata a fuoco un'autovettura parcheggiata in via Pogdora. Il fatto è successo intorno alle 23: le fiamme hanno avvolto una Volkswagen Tuareg di proprietà di un agricoltore della zona. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. L'episodio è all'attenzione dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non si esclude che possa trattarsi di un atto doloso. Indagini in corso.