Incendio a Troia, brucia l'area boschiva: in fumo oltre tre ettari

È stato domato nella tarda serata di ieri l'incendio scoppiato a Troia. Le fiamme si sono propagate interessando diversi punti della città, dall'area limitrofa della villa comunale, passando per il boschetto, la zona Pip e la zona nelle adiacenze della Cella di Sant'Antonio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, il Nucleo Forestale, i Carabinieri, due squadre della associazione Tur-27 e la Polizia Locale. Fortunatamente, non si sono registrati danni alle abitazioni né feriti. Il sindaco Caserta ha emanato una ordinanza che vieta l'acecsso alle aree interessate, tra cui la stessa villa comunale dove il parco giochi per bambini ha riportato ingenti danni.

Come fa sapere a FoggiaToday il sindaco Caserta, la chiusura resterà in vigore fino a quando non saranno terminate le verifiche e la messa in sicurezza della zona. Nell'area boschiva, dove sono andati in fumo almeno 3 ettari di vegetazione, ci sono diversi alberi a rischio crollo.