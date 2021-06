Paura nella notte a Manfredonia: scoppia incendio in appartamento, in salvo una famiglia con due bambini

Fiamme in piena notte nell'appartamento: attimi di panico a Manfredonia, dove un incendio è divampato in una abitazione in via Orto Sdanga.

Il fatto è successo intorno alle 4 del mattino, quando fumo e fiamme hanno invaso la cucina. Salvi gli occupanti dell'appartamento - una famiglia con due bambini - che sono riusciti a lasciare l'appartamento prima che il fumo potesse stordire loro nel sonno.

Le fiamme hanno distrutto e annerito la zona giorno dell'appartamento, ai piani alti di un condiminio. Sul posto, insieme ai carabinieri e al 118, è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte dal Distaccamento sipontino e dal Comando provinciale di Foggia, con l'ausilio di una autoscala.

Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato. A causare l'incendio, stando alle prime informazioni, dovrebbe essere stato un cortocircuito.