Appartamento in fiamme in via Lenotti

Attimi di paura questo pomeriggio, intorno alle 18, in via Monsignor Giuseppe Lenotti a Foggia, dove per cause in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco, un appartamento al terzo piano di uno stabile, ha preso fuoco. Le fiamme, partite da una stanza, si non propagate nel giro di pochi minuti in tutta l'abitazione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno raggiunto il balcone dell'appartamento e da lì sono entrati spegnendo le fiamme ed evitando il peggio. In quel momento in casa non c'era nessuno. Non ci sono feriti, ingenti i danni.